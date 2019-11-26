Оренбург, , 07:40 — REGNUM В селе Городище под Оренбургом установят въездную стелу. Администрация города объявила аукцион, его итоги подведут сегодня, 26 ноября.

Городище Zakupki.gov.ru

Начальная цена лота составляет 1 млн рублей. Источником финансирования указан областной бюджет. Стела должна быть установлена в течение семи дней с момента подписания контракта.

Согласно проекту, стела состоит из колонны и короба с внутренней подсветкой. На коробе с одной стороны надпись «Городище», а с другой — «Счастливого пути».

Стоит отметить, ранее в центре скандала оказался проект стелы на въезде в Оренбург — на ул. Братьев Коростелевых. Проект подвергли резкой критике, и работы по установке объекта приостановили.

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