Челябинск, , 07:34 — REGNUM В Челябинске новыми автобусами усилят несколько маршрутов. Среди них такие, как 4, 34, 64, 81 и 83, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, будет усилен 71-й маршрут. Дело в том, что нелегалы с 79-го ранее были убраны и теперь улица Братьев Кашириных немного «провисает». Рост числа автобусов на этом маршруте позволит обеспечить пассажирам прямой доступ с Кашириных на ЧМК.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск закупил 66 новых автобусов. Их приобрели на деньги облбюджета.