Барнаул, , 07:21 — REGNUM Алтайским ВИЧ-инфицированным вместо комбинированной формы лечения врачи вынуждены выдавать детский сироп зидовудин. Как пишет ИА «Амител», партия этого лекарства пришла в регион по линии федерального Минздрава: каждый пациент получил 18 флаконов, рассчитанных на два месяца.

Но многие пациенты стали жаловаться на непереносимость препарата и говорить о том, что после приема сиропа у них возникает тошнота и неприятный привкус во рту, который сохраняется длительное время. В краевом министерстве здравоохранения говорят, что перешли на новую схему из-за высокой стоимости ламивудина — одного из основных лекарств, которое назначают большинству инфицированных в России.

Чтобы хоть как-то обратить внимание на проблему, активист движения «Пациентский контроль» Сергей Ульянов прибыл в Барнаул из Новосибирска и провел одиночный пикет у здания правительства Алтайского края.

«Страшно, что будет дальше вообще с поставкой лекарств. Уверен, что из-за перебоев количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае может только возрасти», — пояснил общественник.

Согласно данным Алтайского СПИД-центра, на 1 января 2019 г. в Алтайском крае зарегистрировано 29 899 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 159 — у иностранных граждан. Проживает на территории края более 2 млн человек, пораженность на 100 тыс. населения — 879,5, что на 28,6% выше значений среднероссийского показателя и на 6,8% ниже, чем в Сибирском федеральном округе. По уровню пораженности ВИЧ-инфекцией из 12 территорий СФО Алтайский край занимает четвертое рейтинговое место.