Пермь, 26 ноября 2019, 07:18 — REGNUM Администрация Перми объявила аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного центра в городе. Начальная цена составляет 115,1 млн рублей, сообщают СМИ.
Согласно проекту, в спортивном центре разместят шесть залов — для занятий борьбой, дзюдо, тяжелой атлетикой, игровой зал и два зала для единоборств. Общая площадь объекта — 2575,7 квадратного метра.
Итоги конкурса должны подвести 2 декабря 2019 года. Согласно условиям, подрядчик обязан построить физкультурно-спортивный центр в течение года с момента подписания контракта.