Владивосток, , 07:34 — REGNUM На судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке прошла закладка первого отечественного краболова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новое краболовное судно построят для одного из ведущих рыбохозяйственных предприятий региона — ООО «Дальневосточное побережье» (Хабаровск). По словам генерального директора АО «Восточной верфи» Олега Сиденко, судостроительная компания обладает всеми необходимыми цехами для выполнения полного цикла работ по постройке кораблей и судов.

«Мы открываем новую веху гражданского судостроения. Большую роль в этом играет наш завод, мы — как первооткрыватели. Думаю, что с этой задачей справимся», — обозначил он.

Всего на АО «Восточная верфь» будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески. Контракт на строительство краболовов уже заключен.

На церемонии закладки присутствовал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Антей» на Находкинском судоремонтном заводе построит шесть краболовных судов.