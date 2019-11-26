Москва, , 07:08 — REGNUM Министерство обороны России подало иск ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», в состав которого входят крупные авиазаводы, в том числе ПАО «Компания «Сухой» — производитель сверхманёвренных истребителей нового поколения Су‑35С. Сумма претензий ведомства превышает 5 млрд рублей. Подробности иска неизвестны, он пока не принят к производству московским арбитражным судом, но в ноябре это — вторая претензия министерства к ПАО. Первый иск начнут рассматривать 17 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Последний иск Минобороны РФ к ПАО был подан 25 ноября 2019 года, сумма претензий — 5 222 511 377,69 рубля. Предыдущий иск на сумму 38 535 975 рублей поступил 8 ноября, а начнут его рассматривать в декабре.

Минобороны России подало многомиллиардный иск к ПАО «Туполев»

Напомним, в середине ноября 2019 года министерство также подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в дивизион авиастроительной корпорации. Сумма претензий превышала 4,6 млрд рублей. Это был не единственный судебный спор с этим составом участников. Ранее министерство пыталось взыскать неустойки по разным государственным контрактам.