Тольятти, Самарская область, , 06:27 — REGNUM Центробанк РФ в лице своего отделения по Самарской области Волго-Вятского управления обратился с иском о банкротстве кредитного потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса» из Тольятти, чей руководитель стал фигурантом уголовного дела. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в самарский арбитраж 22 ноября 2019 года. Подробности иска пока неизвестны. Между тем, на сайте самарской прокуратуры кооператив с таким названием в 2019 году фигурировал трижды. В марте сообщалось, что прокуратура обнаружила многочисленные нарушения. К примеру, в реестре не содержались полные сведения о пайщиках, а нормативные внутренние документы не отвечали законодательству, а в ряду случаев ему противоречили. Отмечалось также, что сайт компании содержал данные о филиалах в Пензе, Ульяновске, Йошкар-Оле, Якутске, Димитровграде и ряде городов Самарской области, но в ЕГРЮЛ данных о представительствах не было. Материалы проверки были отправлены в том числе в управление Банка России.

В августе УФАС по области признало рекламу компании ненадлежащей. А в октябре прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств») в отношении руководителя кооператива. Она помещена под домашний арест, расследование продолжается. По вменяемой статье ей грозит в том числе штраф до 1,5 млн рублей, лишение свободы на срок до шести лет. Юрлицо стало фигурантом административного дела, возбуждённого за нарушения закона о кредитной кооперации.