Чита, , 06:23 — REGNUM Правительство Забайкальского края рассчитывает, что уже к 2024 году регион войдёт в группу субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. Как сообщает губернаторская пресс-служба со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона Андрея Кефера, в настоящее время по долговой оценке входит в категорию «устойчивое».

"Показатель госдолга бюджета края сегодня выше 50 процентов, но ниже 85, что предусмотрено бюджетным законодательством», — пояснила исполняющая обязанности министра финансов региона Вера Антропова. Снижение объема госдолга позволит повысить ликвидность бюджета и в перспективе, в случае привлечения кредитных ресурсов, уменьшить ставки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета Забайкалья на 2020 и последующие годы (документ уже прошёл первое чтение), доходы края составят 70,7 миллиарда рублей, что на 12,3 миллиарда больше, чем в бюджете на 2019 год. Расходы прогнозируются на уровне не менее 73,4 миллиарда рублей.

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