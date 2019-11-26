Якутск, , 07:25 — REGNUM В Якутске 389-квартирный дом наконец-то сдали в эксплуатацию, новоселья дольщики ждали несколько лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дом в 12 этажей уже подключили к водотеплоснабжению, а мэрия Якутска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию. Этот дом, по графику, застройщик должен был сдать ещё в 2016 году. Но у компании «Строймонтаж — 2002» случился финансовый кризис, и строительство было заморожено. Долгов на тот момент перед ресурсоснабжающими организациями накопилось 48 млн рублей. Застройщик также понёс убытки в размере 60 млн.

С 2018 года минстрой Якутии и Управление госстройжилнадзора вмешались в ситуацию и после долгих переговоров компании предоставили возможность реструктуризации задолженности и дали разрешение на подключение дома к инженерно-техническому обеспечению. В ближайшее время новосёлы получат ключи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иванове обещают начать выплаты компенсаций обманутым дольщикам до конца 2019 года, размер установят независимые оценщики.