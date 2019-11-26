Пекин, , 06:03 — REGNUM Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер провел телефонные переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ по «первой фазе» торгового соглашения между странами, сообщает пресс-служба китайского министерства коммерции.

Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались оставшиеся вопросы по «первой фазе» торговой сделки. Отмечается, что каждая из сторон высказала свой взгляд на сложившиеся проблемы, что помогло достигнуть некоторого консенсуса в ходе переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября представитель китайской торговой делегации заявил, что подписание «первой фазы» торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем может состояться до Нового года. Однако пока ни одна из сторон не знает, когда пойдет речь о «второй фазе» соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговые переговоры США и Китая: «в основном» договорились, но сделки нет