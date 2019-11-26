Москва, , 06:01 — REGNUM Индексация утилизационного сбора с 1 января 2020 года не должна привести к резкому росту цен на автомобили в России, заявил 25 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — цитирует «Российская газета» министра.

Что касается импортных автомобилей, то доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет от 2% до 5%, пояснил глава ведомства. Таким образом, в сегменте иномарок также не ожидается скачка цен.

Добавим, с начала следующего года ставки для малолитражных машин (менее 1 л) вырастут на 46,1%, для массового сегмента автомобилей с двигателем от одного до двух литров — на 112,4%, для авто с двигателем от 3,5 литра — на 145%.

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