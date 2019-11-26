Владивосток, , 05:55 — REGNUM На Дальнем Востоке на конец октября было открыто 362 счёта эскроу, предназначенных для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, за два месяца количество открытых эскроу-счетов увеличилось с 13 до 23, их сумма выросла в 3,4 раза и превысила 11 млрд рублей. Объём средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос с 84 млн до 977,5 млн рублей.

География проектного финансирования охватывает пока шесть регионов Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Бурятию и Якутию.

По новой схеме финансирования больше всего проектов реализуется в Приморском крае — здесь заключено 17 кредитных договоров между банками и застройщиками. Регион стал первым на Дальнем Востоке, где в связи с вводом объекта в эксплуатацию и передачей квартиры дольщику уже раскрыт счёт эскроу. С него застройщику перечислено 1,2 млн рублей.

Напомним, с 1 июля изменился подход к привлечению денежных средств в долевом строительстве. Теперь застройщик напрямую их не получает. Вместо этого деньги размещаются на эскроу-счетах в аккредитованных Банком России кредитных организациях. Забрать их застройщик может только после передачи первому покупателю ключей от нового жилья.

Таким образом исключаются случаи, когда дольщики оставались и без денег, и без жилья, поскольку застройщик не может привлекать деньги на один объект, а строить на них другой — за этим следит банк. Для возведения дома он должен использовать собственные средства или банковские кредиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области за два месяца открыто 674 счета эскроу для расчётов по договорам участия в долевом строительстве.