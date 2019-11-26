Пекин, , 05:42 — REGNUM Цены на большую часть ключевых товаров в Китае снизились в середине ноября относительно предыдущего десятидневного периода, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 25 ноября агентство Синьхуа.

50 основных товаров, цены на которые отслеживаются правительством Китая, включают в себя бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты. Из них 31 позиция упала в цене, 15 позиций — наоборот, прибавили в цене и четыре позиции остались в цене неизменными.

Цены на цветные металлы упали в цене за указанный период, в то время как цемент и плоское стекло подорожали. Цены на живых свиней упали на 13,5% относительно первых десяти дне ноября.

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Отметим, что Национальное бюро статистики КНР снимает показатели цен каждые десять дней на основе данных от 1700 оптовых поставщиков в 24 регионе уровня провинции. Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября оптовые цены на свинину в Китае упали на 1,9%, а говядина подорожала на 1,5%.

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