Якутск, , 05:37 — REGNUM Минпромторг РФ намерен выделить 5 млрд рублей на создание трёх испытательных полигонов нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас в планах стоит финансирование в объёме 5 млрд трёх полигонов в Мурманский, в Якутии и в Ненецком автономном округе. Испытательный полигон оборудования для Арктики появится в 2023 году», — озвучил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, газохимического производства в Арктике нет.

«После запуска проектов, федеральный бюджет сможет получить 1,5 трлн рублей. За счёт создания новой нефтяной провинции в Восточной Арктике мы сможем увеличить доходность проектов на севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке. Только в одном комплексном проекте — до 22,6%», — озвучил глава Минвостокразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского краяАлександр Усспоручил региональному минобразования завершить работу над концепцией создания Института Севера и Арктики на базе Сибирского федерального университета.