Красноярск, , 05:33 — REGNUM На сегодняшний день Красноярский край задействован в 11 национальных проектах, включающих в себя 50 федеральных отраслевых проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

25 ноября губернатор края Александр Усс провёл совещание по нацпроектам «Образование», «Демография», «Культура», «Жильё и городская среда».

Уточняется, что в 2019 году на выполнение задач по нацпроектам в Красноярском крае выделили 20,9 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд из федерального бюджета, 10,2 млрд — из краевого.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером СФО по размеру гранта в 2019 году станет Новосибирская область.