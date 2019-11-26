Тюмень, , 05:12 — REGNUM Тюменская область в 2020—2022 годах субсидирует федеральный бюджет на 3,4 млрд рублей в рамках софинансирования реконструкции и строительства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Об этом сообщает РБК 26 ноября.

Училище, которое давно требует ремонта, подведомственно Министерству обороны России и является собственностью федерального центра. Тюменская область планирует оплатить 50% от стоимости строительно-монтажных работ.

Проект модернизации Тюменского военно-инженерного училища рассчитан на пять лет. По информации издания он включает более 30 объектов, в том числе несколько казарм, котельную, столовую, крытый спортивный комплекс, учебные корпуса, культурно-досуговый центр, поликлинику, тир и другое.

Отмечается, что Тюменская область не получает дотаций из федеральной казны на выравнивание бюджетной обеспеченности. И данный «отрицательный трансферт» — из бюджета субъекта в федеральный — исключительная практика. Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область поможет Курганской области безвозмездной субсидией в 450 млн рублей.

Напомним, что при этом бюджет Тюменской области на 2020 год принят с беспрецедентным дефицитом в 58,917 млрд рублей. К примеру, в 2018 году в региональный бюджет был заложен дефицит 22, 397 млрд рублей.

Доходы бюджета Тюменской области, согласно основному финансовому документу, в 2020 году составят 162,645 млрд рублей, расходы — 221,562 млрд рублей.

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