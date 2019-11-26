Томск, , 05:00 — REGNUM Доля науки в валовом региональном продукте (ВРП) Томской области составила 5%. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, заявил томский губернатор Сергей Жвачкин на торжественном собрании по случаю 50-летнего юбилея томской академической науки 25 ноября.

По словам главы региона, в Томской области работают 49 членов государственных академий, 5 тысяч докторов и кандидатов наук. Также в регионе — самая высокая в России доля молодых учёных.

«А уже 5% экономики региона составляет экономика знаний. Это почти 30 миллиардов рублей в год», — отметил Жвачкин.

В том числе 8,5 млрд рублей — это инвестиции непосредственно в исследования и разработки, подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание, посвящённое 50-летнему юбилею томской академической науки, состоялось 25 ноября в Томске с участием президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

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