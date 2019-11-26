Посёлок городского типа Богатые Сабы, Татария, , 04:59 — REGNUM Арбитраж Татарии признал обоснованным банкротный иск налоговой службы к ООО «Сабинский молочный комбинат» и ввёл в отношении предприятия первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Признать заявление Федеральной налоговой службы обоснованным и ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью «Сабинский молочный комбинат», (ИНН 1 635 012 025, ОГРН 1 171 690 098 161), адрес: 422 060, РТ, Сабинский район, п.г.т.Богатые Сабы, ул. Заводская, д. 2, кб. 1 процедуру банкротства наблюдение», — говорится в результативной части решения.

Временным управляющим назначен Ильдар Сытдыков (участник ассоциации «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих»). Требование ФНС будет включено в реестр третьей очереди кредиторов — 5 597 115,42 рубля, в том числе 5 216 130,18 рубля основного долга, 380 139,17 рубля пени, 846,07 рубля штрафа. Также во вторую очередь включили основной долг по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 2 865 813,37 рубля основного долга. Следующее заседание по банкротному делу пройдёт 19 февраля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комбинат учреждён в сентябре 2017 года в посёлке городского типа Богатые Сабы, которым уже почти 20 лет руководит брат главы региона Раис Минниханов. На комбинате работают свыше 100 человек. У предприятия в июле 2019 года сменился директор, на должность был назначен Роман Трофимов. Владельцы — Александр Никитин и Реналь Галиев.

У Никитина, владеющего основной долей в 75%, есть также три компании в Башкирии, в том числе те, которые занимаются выпуском молокопродукции.

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