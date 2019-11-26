Кемерово, , 04:33 — REGNUM В Кемеровской области 39 учителей в 2020 году получат по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель», сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

На единовременную выплату могут рассчитывать педагоги до 55 лет, которые готовы работать в сёлах, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах с населением менее 50 тыс. человек.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв считает, что программа поможет региону в реализации комплексного развития сельских территорий.

В программе «Земский учитель» нет ограничений по образованию: педагоги могут окончить как вузы, так и техникумы или колледжи. Учитель должен отработать на новом месте не менее пяти лет. Школы должны иметь соответствующие вакансии и обеспечить новых сотрудников нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

Программа рассчитана на три года — с 2020 по 2022 год. Её участниками смогут стать около 100 кузбасских педагогов.