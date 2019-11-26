Петропавловск-Камчатский, , 04:40 — REGNUM На содержание администрации, городской думы и КСП столицы Камчатского края бюджет ежегодно тратит почти 1 млрд рублей. В сотни миллионов рублей обходится содержание чиновников районов полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство Камчатки разработало постановление «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц органов МСП, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих местного самоуправления в Камчатском крае на 2020 год».

Согласно документу, содержание «слуг народа» только в Петропавловске-Камчатском обойдётся налогоплательщикам в 983,938 млн рублей. Львиная доля расходов придётся на чиновников мэрии — 895,224 млн рублей. Население Петропавловска-Камчатского составляет немногим более 181 тыс. человек.

На содержание чиновников, депутатов и КСП Елизовского района уйдёт 365,859 млн рублей, основная сумма также будет потрачена на содержание районной администрации — 294,780 млн рублей. В Елизовском районе проживают чуть больше 64 тыс. человек.

На содержание чиновников, депутатов северного и удалённого Пенжинского района Камчатки из бюджета будет потрачено 130,710 млн рублей. Основные расходы также на содержание чиновников — 128,624 млн рублей. Примечательно, что в Пенжинском районе проживает всего 2 100 человек. Это, напомним, тот самый Пенжинский район, который не может дождаться, когда туда вертолётами завезут лекарства. Вместо лекарств северянам — камчатцам завозят водку — этот груз более выгоден.

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В Олюторском районе с населением в 3 800 человек на содержание чиновников и депутатов в 2020 году потратят 126,747 млн рублей. Основные расходы также на чиновников районной управы — 121,4 млн. рублей.

В остальных муниципалитетах расходы несколько скромнее. Однако, учитывая исчезающее население Камчатского края, расходы на чиновников представляются весьма внушительными. И сразу становится понятно — кому на Камчатке жить хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции «Справедливой России» в заксобрании Камчатского края Михаил Пучковский сообщил, что, согласно его расчётам, содержание губернатора Камчатки обходится налогоплательщикам региона в 1,5 млн рублей в сутки. В эту сумму, помимо зарплаты, командировочных расходов, входят и содержание вертолёта, и содержание роскошной губернаторской резиденции, обслуживание в VIP-зале аэропорта, дорогие номера в отелях и прочее. После того, как дорогостоящий губернатор Владимир Илюхин ввёл должность председателя правительства, которую ранее замещал сам, Пучковский предложил упразднить должность самого губернатора. По мнению парламентария, не понятно, чем будет заниматься теперь губернатор, который так дорого стоит.

На Камчатке некому учить и лечить людей, не хватает строителей, моряков, рыбаков, прочих важных профессий. Каждый 66-й трудоспособный житель региона с населением в 315 тыс. человек — либо чиновник, либо силовик.

Камчатка проваливается в демографическую яму. За 9 месяцев 2019 года население региона сократилось на 2 146 человек. Камчатка вошла в тройку регионов-лидеров РФ, снабжающих новыми жителями Калининградскую область.