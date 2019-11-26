Казань, , 04:30 — REGNUM Центризбирком Татарии подвёл итоги референдумов по самообложению, которые прошли 24 ноября 2019 года. Общая явка по ним составила 50,7%, но в трёх поселениях из-за низкой явки референдумы не состоялись — жители «проголосовали ногами», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Местные референдумы проходили в семи городских и 12 сельских поселениях. В 16 территориях, где явка была достаточной, жители решили платить взносы, составляющие от 150 до 500 рублей. В трёх поселениях явка не набрала нужных 50% и референдумы были признаны несостоявшимися.

ЦИК РТ заявил, что голосование прошло «в соответствии с избирательным законодательством». О нарушениях не сообщается.

Самообложение в Татарии: изъять последнее у обнищавшего пенсионера?

Напомним, самообложение — разовый платёж на различные местные нужды. Решение о нём принимается большинством голосов, если явка составила 50% и более. В Татарии схему с самообложением применяют более пяти лет. На каждый собранный с жителей рубль республиканский бюджет добавляет четыре рубля, что способствует активности власти. Самообложение не обходится без скандалов, в том числе один из них связан с тем, что малоимущие слои населения обязывают наравне со всеми участвовать в нём. Из года в год пожилые сельчане вынуждены делать взносы из своего кошелька на содержание дорог, кладбищ и прочие нужды сельского поселения.

19 ноября референдум также не состоялся в Высокогорском районе, где явка не дотянула до 50%. Следующие территории опросят по вопросу самообложения 1 декабря. Помимо этого, до конца года намечены ещё два дня «единого голосования» по данному вопросу.