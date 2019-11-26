Свободный, Амурская область, , 04:32 — REGNUM На третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода завершён монтаж холодного блока сырьевого газа, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Газпром переработка Благовещенск».

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Этот блок будет охлаждать поступающий на завод природный газ перед подачей на колонны газоразделения. Его общий вес составляет 1636 тонн, высота — более 77 метров. Оборудование состоит из семи модулей, сборка которых в единый блок велась краном грузоподъёмностью 1600 тонн. Ранее уже были установлены два аналогичных блока на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурский ГПЗ, строительство которого ведётся в Свободном, получил последнюю партию крупногабаритного оборудования в навигацию 2019 года.