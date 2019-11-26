Москва, , 03:59 — REGNUM Украина не может определиться, что для нее важнее — иски к «Газпрому» или подписание контракта, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Министр экономики Украины противоречив. То говорит, что подписание контракта с Газпромом «абсолютный приоритет для Украины». То настаивает на условиях, неприемлемых для России, и не хочет отказываться от исков к Газпрому. Пусть все же разберётся, что важнее — иски или контракт», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание договора с «Газпромом» на транспортировку российского газа является для Киева «абсолютным приоритетом». Также исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко не исключил заключения договора по транзиту российского природного газа.

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