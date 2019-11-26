Чита, , 04:02 — REGNUM На отдых и оздоровления детей в Забайкальском крае впервые с 2014 года увеличат бюджет. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики региона.

Как следует из слов главы ведомства Андрея Томских, приведенных в сообщении, эти расходы увеличатся на 33% и превысят 300 млн рублей. Предполагается, что дополнительные средства помогут улучшить условия пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления, которых в 2019 году в Забайкалье насчитывалось около пятисот.

Всего в 2019 году в регионе через оздоровительные учреждения прошли более 50 тысяч детей.

В целом, в региональном бюджете забайкальского края, который был принят в первом чтении 20 ноября, предполагается рост расходов на социальную сферу на 44% — до 45,3 млрд рублей.