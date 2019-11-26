Якутск, , 03:35 — REGNUM Строительство моста в Якутии через реку Лену может начаться в первом квартале 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 25 ноября выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации заявил, что Минтранс готов рассмотреть проект по строительству моста:

«Проект в ближайшие дни поступит к нам, мы готовы будем после всевозможных процедур ранжирования, которые предусмотрены сегодня действующим порядком, предоставить его на рассмотрение проектному комитету. Я думаю, что это произойдет в первом квартале 2020 года».

Как сообщало ИА REGNUM, Росавтодор утвердил проект строительства моста в Якутии через реку Лену. До этого проект был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.