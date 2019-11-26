Якутск, , 03:07 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе 458,6764 га земель лесного фонда Якутии в категорию земель сельхозназначения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Долгожданной новостью поделилась мэр Якутска Сардана Авксентьева в своём Instagram:

«Нам наконец удалось добиться перевода земель федерального лесного фонда в земли сельхозназначения! Три участка на Вилюйском, Маганском и Намцырском трактах — всего более 458 гектаров земли!!!

Менее чем за год, удалось сделать значительный шаг для того, чтобы помочь нашим многодетным семьям обрести свой земельный надел. Понимаю, что этой земли тоже хватит далеко не всем, но мы обязательно продолжим начатую работу».

Глава города поблагодарила за помощь специалистов агентства земельных отношений в Якутске, депутата Государственной Думы Федота Тумусова.

https://www.instagram.com/p/B5SV3q3JeiY/

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске, в очереди на получение земельных участков стоит более 6 тыс. многодетных семей. Долгое время земли не выдавались, так как их не хватало.