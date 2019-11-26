Исламабад, , 09:35 — REGNUM 25 ноября Национальный координационный комитет ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) Пакистана заявил о намерении передать регулирование всей «теневой экономики» в руки Федерального комитета по доходам (заведует сбором налогов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, эта мера носит временный характер и нацелена на удовлетворение требований ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Федеральный комитет по доходам займется регистрацией и проверкой всей недвижимости (через нее часто отмываются незаконные доходы).

Напомним, что Национальный координационный комитет ФАТФ был создан по распоряжению премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Цель комитета — выполнение требований ФАТФ до февраля 2020 года, когда будет окончательно решена судьба Пакистана: либо он попадет в «черный список», угрожающий серьезными проблемами национальной экономике, либо все ограничения будут полностью сняты.