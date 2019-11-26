Исламабад, , 09:25 — REGNUM 25 ноября группа Всемирного банка заявила, что Пакистан собирает только 50% от доступных налогов из-за низкой эффективности системы.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, во Всемирном банке заявили, что большинство торговцев и ритейлеров в Пакистане совсем не платят налоги, что лишает казну значительной доли доходов. Также специалисты Банка отметили, что правительство сделало серьезные уступки в вопросе налогов для сельского хозяйства, строительного и текстильного сектора.

Призвав Пакистан улучшить собираемость налогов и вывести большинство предпринимателей из серой зоны, специалисты Всемирного банка отметили, что ни одно правительство «не сможет существовать, если граждане страны не платят налоги».