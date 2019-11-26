26 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Время белых перчаток в обращении с Европой прошло. В памяти невольно всплывают известные слова американского генерала Филиппа Шеридана: хороший индеец – мертвый индеец. Только примет ли Европа, сама имеющая отличную колониальную вековую традицию такую логику?

Александр Запольскис, , 00:22 — REGNUM Казалось бы, случилось смешное. Практически по классику — «Остапа понесло». Больше санкций Богу санкций. Не сумев остановить реализацию самого проекта «Северный поток-2», Соединенные Штаты стали прикручивать тему санкций буквально к чему придется, и так докатились до собственного военного бюджета.

Военный бюджет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На днях Конгресс США принял к рассмотрению поправку к проекту закона об оборонном бюджете США на 2020 год, включающую жесточайшие санкции против строящегося российского газопровода. Может возникнуть вопрос: каким боком к происходящему в Северной Европе Пентагон? Американский парламент решил объявить войну России?

Однако из слов председателя комитета сената по международным отношениям Джима Риша картина вытекает не такая уж и комичная. Хотя практическое содержание новых санкций пока остается в секрете, их суть, тем не менее, раскрывается. Соединенные Штаты действительно объявляют войну. Только не России, а Евросоюзу.

Целью объявленных мероприятий обозначено прямое физическое уничтожение (через разорение) всех европейских компаний, принимающих участие в реализации российского газового проекта. Свободный рынок, говорите? Нет, не слышали. Демократия? — Нет, Пентагон.

Отстрел неугодных пойдет через полное закрытие им прямого или даже опосредованного доступа к любым рынкам и/или заказам, тем или иным образом связанным с Пентагоном или министерством обороны США. Плюс задействование возможностей министерства финансов, как инструмента обеспечения давления в финансово-кредитной сфере. Американские законодатели не скрывают — неугодные фирмы должны умереть. Точка.

По мере истечения срока до даты официального юридического принятия в США военного бюджета 2020 для Евросоюза тоже приближается момент истины. Если раньше Вашингтон свою экспансию в Европу хоть как-то для приличия маскировал стремлением защиты общих интересов коллективного Запада, то теперь он маску сбросил окончательно. «Дружба» возможна только через а) эксплуатацию или б) через прямое подчинение. А тем, кто так дружить откажется, просто не жить.

Вопрос риторический — и это демократия? Нет, это колониальный подход. Только уже не к странам Третьего мира, а к самой Европе со стороны США.

И это вовсе не красивого слова ради. Благополучие экономической системы, а значит, и американского государства в его нынешнем виде, прямо зависит от способности американцев сохранить свою колониальную систему. Разве что, в отличие от времен величия Британии, работающую по более примитивной схеме.

Кукрыниксы. Вопрос, кто «за», кто «против», кто воздержался вдруг здесь разрешают просто — выкручиваньем рук. 1979

Классический колониализм базировался на схеме вывода из колоний предельного дешевого сырья и продажи там дорогих промышленных товаров метрополии. Вывозить из Европы в США объективно нечего. В сырьевом отношении она бедна. Зато Вашингтон может экспортировать туда свой СПГ.

Тем более что собственная добыча в Северном море там падает, да и традиционные источники в Северной Африке тоже постепенно исчерпываются. Одна проблема — русские, чей газ оказывается минимум в 1,5 раза дешевле американского, и которого у них много.

Остановить сотрудничество через политические интриги в Европарламенте и козни восточно-европейских лимитрофов не получается. Более того, меры начали давать обратный эффект. Еще в недавнем прошлом понимавшие, кто в доме главный, европейцы постепенно стали на практике убеждаться, что можно и иначе. Отсюда не так далеко и до осознания возможности вернуть себе геополитическую субъектность. Со всеми вытекающими последствиями в виде независимой внешней и внутренней политики, крайне нежелательными для Соединенных Штатов.

Вот на Капитолийском холме и сообразили, что время белых перчаток в обращении с Европой прошло. В памяти невольно всплывают известные слова американского генерала Филиппа Шеридана: хороший индеец — мертвый индеец. Только примет ли Европа, сама имеющая отличную колониальную вековую традицию такую логику? Большой вопрос.