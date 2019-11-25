Москва, , 23:57 — REGNUM Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что из-за повышения утилизационного сбора цены на российские автомобили не вырастут. Об этом пишет «Российская газета».

Мантуров напомнил, что российское правительство субсидирует российских автопроизводителей как раз в связи с существованием утилизационного сбора. В связи с этим никакого роста цен на российские автомобили не предвидится.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров.

Что касается импортных автомобилей, то доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2−5%. То есть существенного удорожания импортных автомобилей не предвидеться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года вырастет на 46,1% для автомобилей с двигателем объемом менее одного литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра.