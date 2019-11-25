Курск, , 23:54 — REGNUM В Курской области в 2020 году на проведение дорожных работ направят более шести миллиардов рублей, 1,5 миллиарда из которых поступит из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по итогам встречи губернатора Романа Старовойта с руководителем Росавтодора Андреем Костюком в рамках «Транспортной недели-2019».

В Курске отремонтируют 46 дорог, в районах — 12. Их общая протяженность составит 78 километров. На расширение улицы Бойцов 9-й дивизии регион получит 211 миллионов рублей, на реконструкцию улицы Светлой — 130 миллионов.

Также в регионе запланировано расширение нескольких участков трассы М-2 «Крым» с подъездом к Курску, увеличение проезжей части путепровода на 535-м километре, моста через реку Мокву и путепровода через железную дорогу на 138 км Р-298. В федеральную собственность Курская область собирается передать почти 250 километров региональных трасс. По словам Костюка, предложение поддержат при наличии необходимых документов.