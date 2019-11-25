Киров, , 23:43 — REGNUM В микрорайоне «Метроград» в Кирове завершили строительство и приняли в эксплуатацию новый детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Здание трехэтажное. Первый этаж рассчитан для размещения ясельных групп. Также в детском саду есть плавательный бассейн, будет оборудована соляная пещера, просторный спортивный зал, большой зал для утренников, в котором расположат тематические переносные конструкции. Также здесь будет работать комната психолога.

В настоящее время ведется оснащение детского сада оборудованием, мебелью и инвентарем, а также работы по благоустройству прилегающей территории. Воспитанников учреждение может принять уже в первом квартале 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, в 2018—2020 годах в Кировской области планируется построить 21 детский сад. В Кирове появится пять новых детских дошкольных учреждений. В районах региона к концу 2020 года появятся 10 новых детсадов с группами для детей ясельного возраста.