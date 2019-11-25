Казань, , 23:28 — REGNUM Объем утвержденного лимита средств, которые Татария получит из федерального бюджета в этом году, снизился на 5 млрд рублей из-за сокращения финансирования проектов оборонно-промышленного комплекса республики, а также изменения схемы предоставления кредитов сельхозпредприятиям. Об этом заявил министр экономики республики Фарид Абдулганиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета республики.

Всего в текущем году региону удалось привлечь 82,5 млрд рублей, из которых 66,2 млрд рублей уже поступило в республику.

На реализацию нацпроектов в этом году выделено 26,7 млрд рублей, в том числе 19 млрд рублей федеральных средств. Из них 16,3 млрд рублей уже поступили в регион.

Он уточнил, что увеличилось финансирование ряда социально значимых программ: на 8,5 млрд рублей увеличилось финансирование транспорта и дорожного хозяйства, на 3,1 млрд рублей — финансирование здравоохранения, на 1,8 млрд рублей — для отрасли ЖКХ и сферы охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало октября 2019 года показатель освоения средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов в Татарии составил 56,3%. К этому моменту сумма освоенных средств составила 14,5 млрд рублей.