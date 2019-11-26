Додома, , 09:34 — REGNUM Центр инвестиций Танзании (ЦИТ) и Совет африканских и нидерландских предпринимателей (NABC) подписали соглашение о сотрудничестве по созданию совместной торговой системы.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, соглашение было подписано исполнительным директором ЦИТ Джеффри Мвамбе и генеральным директором Совета Питером Руитером с целью создания общего механизма ведения торговли и управления инвестициями между Танзанией и Нидерландами.

Выступая вскоре после подписания, Мвамбе отметил, что соглашение имеет большую выгоду для Танзании, поскольку страна станет известной в Нидерландах благодаря продвижению ее в деловых кругах Советом и другими организациями.

По словам Мвамбе, это убедит членов NABC и европейских инвесторов в том, что Танзания является привлекательным местом для инвестиций и заставит их инвестировать свои средства в различные сектора экономики восточноафриканской страны.

Было подчеркнуто, что соглашение также будет способствовать проведению торговых и инвестиционных конференций между Танзанией и Нидерландами с целью обмена капиталом, технологиями, знаниями и обеспечения доступа к рынкам.

Со своей стороны, Руитер заявил, что Нидерланды — это страна с развитой торговлей и высокой инвестиционной привлекательностью. Эти качества и позволили стране построить свою экономику.

По словам генерального директора Совета, инвестиции в Танзанию приносят большую выгоду благодаря стабильности экономики, проведению борьбы с коррупцией и надлежащему управлению ресурсами страны.