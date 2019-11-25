Сан-Хосе, США, , 23:05 — REGNUM Компания eBay продаст сервис по продаже билетов на вторичном рынке StubHub платформе Viagogo. Об этом 25 ноября сообщил портал Engadget.

Сумма сделки, которая будет окончательно закрыта в марте 2020 года, составила $4,05 млрд. Стоит отметить, что соглашение ещё должно быть одобрено регулирующими органами США.

StubHub и Viagogo являются двумя крупными игроками на рынке перепродажи билетов на спортивные, концертные, театральные и другие развлекательные мероприятия. Штаб-вартира Viagogo расположена в Женеве (Швейцария), компания имеет более 60 глобальных веб-сайтов и работает в 160 странах.

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