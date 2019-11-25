Саранск, , 22:58 — REGNUM В рамках региональной программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» вузы Мордовии модернизируют систему профессионального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В частности, перед Мордовским Государственным университетом имени Огарёва и Педагогическим институтом имени Евсевьева поставлена задача разработать и реализовать программы высшего образования по индивидуальным образовательным траекториям. В том числе, вузам рекомендовано использовать возможности зачёта освоения онлайн-курсов.

ИА REGNUM напоминает, только в этом году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Образование» Мордовия выделяет более 1,5 млрд рублей. Средства направляются на строительство школ и детских садов, развитие материально-технической базы образовательных учреждений, на организации дополнительного образования, на повышение квалификации учителей.