Париж, , 09:04 — REGNUM Представители муниципальных органов по всей Франции начали выступать против компании Amazon, являющейся мировым лидером в сфере электронной коммерции. Наиболее решительно выступила мэрия Парижа. Как сообщает газета Le Monde, 25 ноября мэр Парижа Анн Идальго выступила с предложением ввести ряд мер для регулирования сферы электронной коммерции на муниципальном уровне.

Согласно позиции мэра Парижа, деятельность компании, работающих в сфере электронной коммерции, негативно сказывается на экологической ситуации в городе, а также усугубляет ситуацию с движением автомобилей. Исходя из этого, госпожа Идальго предлагает ввести налог с каждой доставки, взымаемый на муниципальном уровне, а также установить пункты самовывоза и ограничить количество доставок на ближайшее время. В большей степени принятие подобных мер затронет компанию Amazon, которая является лидером в области электронной коммерции. Тем не менее, в тексте проекта, который был опубликован мэрией Парижа, указываются также другие компании, например, Uber Eats.

Принятие мер планируется провести перед «Черной пятницей», которая состоится 29 ноября. По данным мэрии в Париже планируется около 2,5 миллионов доставок, что может привести к «транспортному коллапсу».