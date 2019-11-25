Нур-Султан, , 22:44 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов разрешил министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды заключить соглашение с немецкой компанией «John Deere Walldorf GmbH» о поставке в Туркмению в 2020 году сельхозтехники и запчастей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сделано это в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, ранее подписанном между туркменским сельскохозяйственным ведомством и немецким поставщиком по внедрению цифровой системы управления в сельхозтехнику и оборудование на период 2020 — 2030 годов

Напомним, компания «John Deere Walldorf GmbH» в 2017 — 2018 годах уже поставила в Туркмению 400 единиц сельскохозяйственной техники, а в 2019 году — 300 хлопкоуборочных комбайнов. Также туркменские власти намерены приобрести еще 300 комбайнов в 2020 году.