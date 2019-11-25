Ростов-на-Дону, , 22:36 — REGNUM Размер сертификата, который вправе получить многодетная семья в Ростовской области вместо земельного участка, составит 466 тыс. 617 рублей. За два года из бюджета на на эти цели планируется направить 588,9 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном законодательном собрании 25 ноября.

Правом на получение сертификата наделены семьи, проживающие в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге, где отсутствуют свободные наделы. В эти городах насчитывается более 5,7 тыс. очередников. По уточнённым данным, на Дону земельные участки с 2011 года получили более 20 тыс. многодетных семей. Всего в списке значилось 31 тыс. семей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что выдача сертификатов на Дону стартует с 1 января 2020 года. Средства можно направить на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, строительство дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение ипотечного кредита.

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