Москва, , 22:17 — REGNUM Удмуртии на строительство и реконструкцию очистных сооружений необходимо около 10 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе «Часа субъекта» в Совете Федерации.

Бречалов уточнил, что средства необходимо для сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод. В частности, планируется снизит объем загрязненных стоков в Каму, которая является притоком Волги.

«Мы уже направили в профильное министерство заявку о включении Удмуртии в федеральный проект и ожидаем решения правительства РФ. Пользуясь возможностью, обращаюсь к вам, уважаемые сенаторы, за поддержкой», — сказал Бречалов.

Также глава Удмуртии отметил, что есть ряд объектов, которые «угрожают» нормальной жизни граждан в населенных пунктах.

«В первую очередь — это столица, город Ижевск, 26-й коллектор. И очистные, которые, можно сказать, отсутствуют, в пятом городе по численности — это город Можга», — добавил глава Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, ранее в ходе заседания Комитета Совфеда по продовольственной политике и природопользованию глава минстроя республики Дмитрий Сурнин называл необходимую для реконструкции и ремонта очистных сумму в 4 млрд рублей. По его словам, более 70% фонда таких объектов в республике имеют степень износа более 60%. От состояния этих объектов зависит здоровье более 350 тыс. человек.

Сурнин предложил работы по 29 сооружениям включить в программу федерального проекта «Оздоровление Волги».