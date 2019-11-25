Зарандж, , 22:37 — REGNUM 24 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Нимруз (столица провинции — г. Зарандж) заявили, что на территории этого региона на 90% завершено строительство двух крупных каналов ирригационной системы этой провинции.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», реализация проекта строительства этих двух каналов осуществляется Управлением по сельскому хозяйству, ирригации и животноводству провинции Нимруз.

По словам главы Управления по сельскому хозяйству, ирригации и животноводству провинции Нимруз, реализация этих двух проектов развития сейчас находится на заключительном этапе, и каналы ирригационной сети провинции Нимруз будут введены в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Согласно вышеупомянутому заявлению, после ввода в эксплуатацию эти ирригационные каналы смогут обеспечивать водой сотни акров сельскохозяйственных земель провинции, что окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства в регионе.