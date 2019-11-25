Нижний Новгород, , 21:13 — REGNUM В Сергачском районе Нижегородской области 16 многоквартирных домов, расселенных еще в 2017 году и в 2018 году переведенных в нежилой фонд, создают угрозу разрушения и причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Дома не снесены, муниципальные заказы на снос расселенных аварийных домов не размещались, контракты на проведение работ по сносу не заключались. Доступ к аварийным домам открыт, они не огорожены.

Администрация района длительное время не принимает меры по сносу и ограничению доступа к домам. Бездействие властей признано незаконным, администрацию обязали ограничить доступ на территорию объектов до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, при аналогичной ситуации в Тоншаевском районе области прокуратуре удалось через суд добиться сноса аварийных домов. Однако крайний срок ликвидации объектов установлен через год — в декабре 2020 года.