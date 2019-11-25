Варшава, , 21:09 — REGNUM 25 ноября в столицу Польши Варшаву нанесла визит супружеская чета датского кронпринца Фредерика и его супруги кронпринцессы Мэри. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Во время завтрака, который был дан в честь супружеской четы, польский президент Анджей Дуда подчеркнул, что «сотрудничество между нашими странами никогда не было таким тесным, а двусторонние отношения никогда не были такими содержательными, как сейчас».

Президент также затронул энергетическое сотрудничество, в частности, он заявил, что «по дну Балтийского моря, которое на протяжении многих веков являлось барьером между нашими странами, вскоре будет проложен газопровод «Балтийская труба» (Baltic Pipe)». «Это стратегическая инвестиция, направленная на энергетическую трансформацию Польши и энергетическую безопасность всего региона Центрально-Восточной Европы», — добавил Анджей Дуда.