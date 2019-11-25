Рим, , 20:57 — REGNUM

Итальянская авиакомпания «Алиталия» в понедельник, 25 ноября, отменила 137 рейсов из-за забастовки своих сотрудников.

Члены профсоюза требуют от правительства скорейших шагов по нормализации ситуации в государственной авиакомпании, которая находится в предбанкротном состоянии и убытки которой составляют 1 млн евро в день.

Как сообщалось ранее, власти страны рассматривают два варианты решения проблемы — привлечение инвесторов (в том числе частных, ими могут стать Delta и группа Benetton) либо самостоятельная «перезагрузка» компании с последующей продажей части ее акций.