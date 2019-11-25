Москва, , 20:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что тема освобождения малоимущих граждан от налога на доход физических лиц (НДФЛ) прорабатывается. Об этом Медведев заявил сегодня, 25 ноября. Таким образом он прокомментировал предложение главы ВТЮ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты НДФЛ.

По словам Медведева, идеи в этом вопросе есть разные, но нужно четко просчитать, каковы последствия этого решения, каков будет выпадающий доход государства. Кроме того, нужно четко определить, кого будут относить к малоимущим.

«Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тем», — сказал Медведев.

В целом, он подчеркнул, что идея эта прорабатывается и власти от нее не отказываются. Но нужно ещё хорошо подумать.