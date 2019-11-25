Киев, , 20:40 — REGNUM Правительство Украины намерено постепенно отказаться от льготных тарифов на электроэнергию, сообщил сегодня, 25 ноября, министр энергетики Алексей Оржель.

Чиновник уточнил, что речь идет о т.н. «специальных обязательствах» о продаже электричества населению по фиксированным тарифам. По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.

«Мы строим эффективные энергетические рынки… а режим специальных обязательств — инструмент, который не улучшает эффективность рынка», — пояснил министр.

Он также заявил, что цены на электроэнергию вскоре существенно увеличатся, до реального рыночного уровня, для бытовых потребителей, использующих намного больше электричества, чем другие. Оржель уточнил, что речь идет о потребителях объемов свыше 500 кВт в месяц.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что ближайшей зимой повышения цен на электроэнергию точно не планируется.