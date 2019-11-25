Рим, , 20:37 — REGNUM Власти Италии рассматривают возможность смены тактики в решении проблемы государственной авиакомпании Alitalia, передает Sky в понедельник, 25 ноября.

В течение этой рабочей недели, 25−29 ноября, в правительстве обсудят возможность направлению в авиакомпанию, приносящую убытки в размере 1 млн евро в день, «суперкомиссаров», наделенных особыми полномочиями.

Такой выбор тактики предполагает отказ от продолжающихся уже больше года попыток найти инвесторов для компании в предбанкротном состоянии: государство может попробовать «вылечить» авиакомпанию самостоятельно, а потом продать часть ее акций, отметили источники издания.