Челябинск, , 20:36 — REGNUM Территория Челябинска разделена на специальные зоны. Это сделано для того, чтобы максимально быстро реагировать на неблагоприятные погодные условия, заявила мэр Наталья Котова губернатору Алексею Текслеру, сообщает пресс-служба главы области.

В каждой из таких зон выделены главные направления. При выборе основных направлений была учтена интенсивность дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря нынешний подрядчик закончит свою работу. Сейчас власти ищут нового. С ним контракт оформят до июля 2022 года.

Отметим, ранее власти были недовольны качеством уборки дорожной сети после обильных снегопадов. Также недовольство высказывали и местные жители.

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