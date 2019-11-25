Стокгольм, , 21:01 — REGNUM В Швеции муниципалитеты, контролируемые Центристами, выражают все большую озабоченность по поводу новых структурных изменений в деятельности Службы занятости Швеции. Волнения, возникшие в результате новой трудовой политики правительства, зафиксированы в большей степени в малых по численности населения муниципалитетах. Об этом 25 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Очевидно, что наши муниципальные советы обеспокоены тем, что Служба занятости Швеции уже на протяжении многих лет прекращает свою работу в сельской местности», — заявил член Партии Центра Мартин Эдаль.

По данным шведских муниципалитетов и окружных советов, расходы муниципалитетов на оказание финансовой помощи сильно увеличиваются, что напрямую связано с тем, что сотрудники Службы занятости Швеции были уволены во многих местах. Ситуация обострилась, когда 21 ноября представители Левой партии пригрозили объявлением вотума недоверии члену Социал-Демократов и министру труда Еве Нордмарк, если правительство не остановит текущую приватизацию рынка труда, которая связана с все большим присутствием частных фирм и уменьшающимся контролем со стороны государственных органов.