Париж, , 21:00 — REGNUM 25 ноября председатель совета директоров Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно заявил, что французская компания и американская ювелирная фирма Tiffany & Co заключили соглашение, по которому LVMH приобретает Tiffany & Co. Как сообщает газета Le Figaro, сумма сделки составила 14,7 миллиардов евро (16,2 миллиардов долларов).

В совместном заявлении представители компаний указали, что достигли окончательной договоренности, по которой LVMH выкупит акции Tiffany & Co по цене 135 долларов за штуку. Бернар Арно также отметил, что планируется полностью завершить сделку к июлю 2020 года.

Moët Hennessy — Louis Vuitton (сокращённо LVMH) — французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy. Ранее по схожей схеме LVMH поглотила итальянскую компанию по производству предметов роскоши Bulgari.